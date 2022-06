Wil je een houten voordeur? Dit moet je weten

Een nieuwe voordeur kiezen. Het is niet iets dat je elke dag doet. Simpelweg omdat voordeuren vaak lang meegaan en omdat ze vaak al voorhanden zijn in huizen die je koopt. Maar in sommige gevallen heb je dus wel een nieuwe voordeur nodig en dan kan je kiezen uit een aantal verschillende materialen. Hout is daar één van. Een houten voordeur heeft een natuurlijke karakter en omdat hout een natuurproduct is kun je er alle kanten mee op. Natuurlijk heeft hout zo zijn voor- en nadelen. Maar daarover later meer. In dit Ideabook bespreken we waarom je zou kunnen kiezen voor een houten deur en wat er allemaal bij komt kijken.