Dit eenvoudige huis in São Paulo is de droom als je niet graag in een appartement woont

Een woning kan soms meerdere gezichten hebben en in dat opzicht verrassend zijn. Maar ook de inrichting kan de nodige verrassingen met zich meebrengen. En als dan de omgeving ook nog exotisch van aard is, dan is het plaatje compleet. Dat geldt zeker voor het project dat we nu gaan bekijken. In een Braziliaanse voorstedelijke omgeving lijkt dit wel een klein paradijsje. Een oase van rust in de buurt van de stad. Verbaas je over het eclectische gehalte van het interieur en over de aangename sfeer. Kijk mee met dit mooie project van de architecten van Vettori.