Een energiezuinig huis, zes duurzame mogelijkheden

De materialen in een energieneutraal huis moeten aan twee criteria voldoen. Allereerst is het van belang dat ze goed isoleren. Nu zijn er een hoop materialen die hiervoor geschikt zijn, ze worden van oudsher gebruikt. Steen bijvoorbeeld is een goed voorbeeld. Wanneer we kijken naar 'standaard' huizen, is steen in welke soort dan ook, een mooi uitgangspunt om mee te bouwen. Het is solide en kan dus tegen een stootje, bovendien houdt het door zijn massa kou buiten en warmte binnen. En toch is het, vooral in een energieneutraal huis van belang ook te kijken naar de binnenste laag van je isolatie. Hier komt het tweede criterium om de hoek kijken: of je materiaal wel 'groen' is. Wanneer we kijken naar standaard huizen wordt voor isolatie vaak steenwol isolatie gebruikt. Dit is niet de duurzaamste keuze. Natuurlijke materialen zijn dit wel, schapenwol bijvoorbeeld of vlas lenen zich uitstekend voor duurzame isolatie.