Een stoer en elegant huis in een landelijke omgeving

Landelijk wonen kan op zo veel verschillende manieren. Een klein oud huis midden in een pittoresk dorpje, in een groot huis in het bos of zelfs in een meer stedelijke omgeving. Maar nieuwbouw op het platteland is natuurlijk ook altijd een optie. De grote vraag is dan vooral in welke stijl de nieuwe woning gebouwd gaat worden. Kies je voor een meer klassieke bouwstijl die goed bij de landelijke omgeving past of wordt het toch modern? Bij dit project, dat door de Portugese architect Raulino Silva is uitgevoerd, is voor een moderne invalshoek gekozen, maar dan wel met een behoorlijk eclectisch randje. Het resultaat dat we gaan zien is een stoer en elegant huis.