Ultramoderne, open woning

Kun jij geloven dat het hier gaat om een geprefabriceerd huis? Het is een pand dat zo goed en mooi ontworpen is dat het onze verbeelding prikkelt. Het fijne van een prefab woning is het feit dat ze zo snel klaar zijn, want ze worden als een puzzel op locatie in elkaar gezet. De onderdelen van deze puzzel worden al in de fabriek gemaakt, zodat de bouwtijd bij dit type huis bijzonder kort is. Het kleurenpalet is kracht en minimalistisch: zwart en wit. Dit schema zorgt voor een elegante look die we steeds vaker in de moderne architectuur tegenkomen. Het prefabhuis is ook vanwege de relatief lage kosten een geliefde bouwvorm. Zelfs op het gebied van energiebesparing en ecologisch wonen scoort het prefab huis hoogt. Nu we de gevel zien zijn we ook overtuigd van de schoonheid van de woning.