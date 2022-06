De prachtige transformatie van een terras

De hitte is bijzonder overweldigend en je lijkt er niet aan te kunnen ontsnappen. Het asfalt brand onder je slippers en de temperatuur lijkt het smeltpunt te naderen. Wat doe je dan? Je kunt naar de zee gaan, maar ook het dakterras is een mogelijkheid. Daar kun je genieten van de koelte onder een parasol met of zonder smakelijk ijsje. Maar dan moet je natuurlijk wel in het bezit zijn van zo´n relaxt terras. Hoe je dat kunt realiseren weten ze in Spanje maar al te goed. In dit Ideabook zie je hoe een nietszeggend dak omgetoverd werd tot een schitterend dakterras. Waar dit terras te vinden is? Waar anders dan in het betoverende Barcelona! Kijk met ons mee en laat je inspireren.