Renovatie van een temperamentvolle woning

Het is de droom van vele mensen om te wonen in Spanje. Het land trekt jaarlijks vele duizenden bezoekers die er voor de zon, zee en ontspanning komen. Hoewel je er natuurlijk ook behoorlijk uit je bol kunt gaan. Vandaag bezoeken we de stad Madrid, waar we een schitterend huisje met veel karakter vonden. Er moest nog wel een boel aan gebeuren omdat de woning enige jaren leeg gestaan heeft. Toch spreekt er ondanks het achterstallige onderhoud een bijzonder charisma uit de oude stenen. We nemen je vandaag mee op een wandeling door de woning en laten je de voor en na foto´s zien, want het verschil tussen en oud en nieuw is bijzonder groot en we zijn er erg enthousiast door geworden. Wil je alvast een voorproefje op de zomervakantie? Kijk dan snel met ons mee naar deze schitterende woning in Madrid.