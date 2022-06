Technologie in je huis, 6 tips voor techies

Dat er steeds meer techniek in ons leven komt staat vast. Waar we eerder genoegen namen met de trage inbelverbinding om op het internet te komen, staan we nu (bijna) constant in verbinding met het wereld wijde web. Er schijnen zelf afkickverschijnselen te ontstaan wanneer de telefoon niet binnen bereik ligt. Wanneer onze wens 'in verbinding te staan' zo groot is, kan ons huis natuurlijk niet achterblijven. Alles regelen met een druk op de knop, nooit meer opstaan uit je luie stoel om het licht aan of uit te doen of zelfs koffie te zetten… Nooit meer zelf stofzuigen ook, want ook daarvoor staat de techniek paraat. Het lijkt toekomstmuziek maar niets is minder waar. Robots zullen langzaamaan ons leven binnendringen, maar zo ver zijn we nu nog net niet. In dit Ideabook bespreken we een aantal zaken die nodig zijn om de techniek van nu te integreren in je huis.