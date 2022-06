Een nis in de muur: zo leuk en handig kan het zijn

Je kunt natuurlijk nooit genoeg plekken hebben in je huis waar je dingen kunt opbergen. Dat kunnen kasten, planken of tafeltjes zijn. De ene keer wil je datgene wat je opbergt juist niet zien en de andere keer weer wel. Een hele speelse manier om dingen neer te zetten en te laten schitteren is door ze te plaatsen in een nis in de muur. Dat kan in de woonkamer zijn waar je een aantal mooie voorwerpen neerzet zoals boeken, kleine standbeelden, etc.. De meest bekende nis is ongetwijfeld een inbouwnis in de badkamer en in de douche, waarin je de badspullen neerzet. Dat is toch een stuk mooier dan een plastic rekje waar je shampoo op staat. In dit Ideabook bespreken we daarom hoe en waar je zo een nis kunt maken en welke varianten er zijn.