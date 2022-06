Zorg goed voor je ijskast en je zult er veel langer plezier van hebben

Voor een langere levensduur is het belangrijk waar je de ijskast neerzet. Vaak staat een tweede ijskast in een schuurtje waar het ’s zomers erg warm wordt en in de winter behoorlijk koud. Hierdoor moet het apparaat heel hard werken om op temperatuur te blijven. Hij verbruikt dan ook véél meer energie dan nodig. Zet de ijskast ook niet naast de verwarming, oven of een andere warmtebron. En zorg er indien mogelijk voor dat het rooster aan de achterkant van het apparaat vrij blijft. Dit rooster zorgt voor de afvoer van warmte. Zorg bij een inbouw koelkast voor een ventilatierooster in de onder- en boven aftimmering. Als de warmte niet goed wordt afgevoerd, wordt er meer energie verbruikt en gaat de ijskast dus minder lang mee. Bij een vrijstaande koelkast is het goed om eens per jaar het rooster aan de achterkant schoon te maken. Met een verstoft rooster kan het apparaat de warmte niet goed afvoeren en neemt het energieverbruik toe.

