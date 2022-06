6 budgetvriendelijke manieren om en tuinpad te maken

Gravel zie je op de tennisbanen en niet zo vaak in tuinen. Dat is niet zo gek want de kleur is voor een particuliere tuin al snel te opvallend. Beter is het om mijnsteen of split te gebruiken. Split bestaat uit fijn gebroken steentjes en is in veel kleuren te koop. Nadeel van split is dat het een dichte laag kan vormen die slecht waterdoorlatend is. Bij grind heb je hier veel minder last van omdat de laag losser is.

Tot zover dit Ideabook over budgetvriendelijke tuinpaden. Wij hopen dat we je je ideeën hebben gegeven om op een alternatieve manier de paden in je tuin aan te leggen.