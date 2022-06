Mooi design van Hollandse bodem!

We zeiden het al in het vorige stukje. Niet alleen in ons meubilair zien we de jaren zeventig terug maar het liefst halen we de hele natuur ons huis in. Hierbij combineren we planten in verschillende maten en vormen. Grote en kleine planten, brede en smalle. Palmen, varens, cactussen: alles mag. Zolang de planten allemaal groen zijn is het goed.

Zet de planten niet alleen in een pot maar hang ze ook op aan het plafond. De krullende hangpot op de foto is van verroest staal en lijkt de plant te omarmen. De combinatie van het materiaall met het grijsblauwe blad van de plant vormen een krachtig samenspel. Wil jij wel graag een kamerplant kopen maar twijfel je nog over welke geschikt voor je is? Kijk dan eens in dit Ideabook. Hier hebben we een aantal mooie ideeën voor je op een rij gezet.