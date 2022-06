Slimme ideeën voor meer opbergruimte

In veel huizen is er onder de trap nog veel ruimte dat niet gebruikt wordt. Wie deze waardevolle ruimte niet ongebruikt wil laten kan met inbouwkasten, laden of planken op maat iedere vrije centimeter onder de trap benutten. Of je er nu jassen, blazers en schoenen in onderbrengt, een boekenkast creeërt of andere rondslingerende zaken een plekje geeft laten we aan jou over. Wat vaststaat is dat je op deze manier waardevolle ruimte in je huis kunt winnen!