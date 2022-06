Luxe woonkamers: inspiratie voor genieters

Een paar grote elementen die de aandacht trekken in een woonkamer, kunnen een veel grotere luxe uitstraling hebben dan een verzameling aan kleine accessoires. Less is more. De elementen in deze woonkamer die de meeste aandacht trekken zijn de structureerde houten muur achter de tv en het grote vel op de vloer. Karakteristiek en stijlvol. Een simpele strakke bank is dan ook genoeg. De zwevende balk heeft dezelfde kleur als de houten muur, waardoor deze niet teveel opvalt. Wel biedt het ruimte aan de tv en nog een paar kleine zaken als een vaas bijvoorbeeld. Een mooi alternatief als je geen audiomeubel wilt.

