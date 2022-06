Gezellig wonen op 65 vierkante meter

Zou jij genoeg hebben aan een woning met een woonoppervlakte van 65 vierkante meter? Misschien denk je nu wel dat die hoeveelheid ruimte te weinig voor jou is, maar dit project doet jou vast op andere gedachten brengen. We nemen je namelijk mee naar een heel erg leuke en gezellige woning, waar de ruimte zeker niet het belangrijkste aspect is. De Italiaanse architecten van Ossigeno hebben een schitterend ontwerp gemaakt voor dit oude kleine huis. Vooral de stijl waarin het geheel is ingericht, is erg de moeite waard is om te bekijken. Reis mee naar dit pittoresk gelegen huis.