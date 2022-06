Zes tips voor een beter geïsoleerd huis

De zwakke plekken zijn inmiddels geïdentificeerd. Grote kans dat je uit bent gekomen bij een of enkele van je ramen. Als je weet dat ramen worden geplaatst in een omlijsting die vervolgens wordt gedicht met speciaal materiaal dan is dat een goed begin. Als je vervolgens ook nog weet dat dit isolatiemateriaal na een jaar of tien a vijftien begint te lekken , dan weet je precies genoeg. Het is tijd om na deze tijd eens kritisch te kijken of het tijd is voor zogenaamde extra 'tochtstrips'. Deze strips zijn gemaakt van kunststofmateriaal en makkelijk aan te brengen met een plakstrip. Lastig is het niet, maar zoals met alle klussen in en om het huis moet ook het aanbrengen van tochtstrips nauwkeurig gebeuren om het gewenste effect te bereiken.

Extra tip: je garage of bijkeuken is vaak slecht geïsoleerd. Het aanbrengen van deze tochtstrips is dan een makkelijke manier om ook daar wat (energie)winst te behalen!