Zo bouw je je eigen knusse vuurplaats in de tuin

Wie herinnert dit zich niet van vroeger? Heerlijk met elkaar rond het kampvuur zitten op het strand bij de ondergaande zon onder het genot van gitaarspel en gezang. Je eigen hotdogs, aardappelen of marshmallows roosteren in het vuur? Met een eigen vuurplaats in de tuin kun je hier de hele zomer van genieten en het past nog eens prachtig bij wondermooie villa's en schattige huizen. De kinderen vinden het altijd superspannend en leuk om een vuur aan te steken en eigen worstjes te bakken. De warmte van het vuur is bovendien zeer praktisch in ons onvoorspelbare klimaat. Het bouwen van zo'n eigen vuurplaats is niet eens zo ingewikkeld. Een basis van vierkante of ronde bak met bakstenen is eigenlijk al voldoende. Uiteraard dienen daarbij de brandvoorschriften en regelgeving goed in acht genomen te worden. Lees mee hoe je op simpele wijze een vuurplaats kunt maken in de tuin.