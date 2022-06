Een elegante woonkamer, 10 charmante voorbeelden

Na het kaarslicht dat we hiervoor zagen, bekijken we in deze woon- en eetkamer nogmaals een ruimte waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van daglicht. De enorme ramen in deze ruimte doen enigszins Japans aan, vooral ook door de hoek waarin ze verwerkt zijn. In een elegante woonkamer is het gebruik van licht, en we vallen hiermee zeer waarschijnlijk in herhaling, essentieel. Door het slim vangen van het daglicht gaat een ruimte leven, en het is juist dat leven waarop de elegantie van een woonkamer gebaseerd is. Ten slotte willen we met deze woonkamer graag illustreren hoe elegantie verschillende vormen aan kan nemen. Hier een cosmopolitische uitvoering na de meer landelijke voorbeelden die we hiervoor zagen.