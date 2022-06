Moderne villa gezet in een prachtig landschap

Harold Laenen ontwierp in de periode 2008-2012 de moderne nieuwbouw villa die we hieronder aan je laten zien. De woning kwam in de jaren 2012 en 2013 tot stand en geldt nu als een van de mooiste woningen in de Stienestraat te Weert. Hoe Harold Laenen dit doet? Vooral door te luisteren, analyseren, bespreken, vertalen van de wensen van de opdrachtgever en te ondersteunen waar dat in het realisatieproces wenselijk is. De stijl van het architecten bureau is eigenzinnig te noemen, deze wordt gekenmerkt door een ambachtelijke kwaliteit doorspekt met een hedendaagse uitstraling. Tijdens het gehele proces, conceptualisering tot de daadwerkelijk bouw, golden principes als ´energiebewust´ bouwen en ´duurzaamheid´ als fundamentele richtsnoeren. Als we je straks de tuin en het interieur van het huis laten zien, dan is het goed te bedenken dat het tuindesign en de stilering van deze buitenruimte in handen was van Tuindesign & styling Ves Reynders en het ontwerp van het interieur toevertrouwd kon worden aan Verberne interieur & design; ere wie ere toekomt. Zin in een wandeling in en om de moderne villa? Kom dan vlug met ons mee!