Oud en nieuw komen samen in deze prachtige villa

We leven in een tijd waarin oude en nieuwe architectonische steeds vaker worden gemixt in wat sommigen 'tijdloze' ontwerpen noemen. Zo´n uitgekristalliseerd ontwerp treffen we ook aan in Voorburg in de vorm van een stijlvolle villa. De chique woning gerealiseerd door Van Vliet Architekten, een architectenbureau dat al drie generaties bestaat en geheel werkt vanuit de wensen van de opdrachtgever. Kortom, het gaat bij de projecten van Van Vliet Architekten steeds steeds om maatwerk dat steeds persoonlijk toegesneden is op de woonsituatie van de opdrachtgever. Het is belangrijk dat een architect een goed oor heeft voor de noden en wensen van de toekomstige bewoner van het huis: het is tenslotte zijn of haar woning. De architecten die we vandaag onder de aandacht brengen hebben deze skills zeker in huis! De werkwijze van Van Vliet Architekten is interactief, waarbij architect en opdrachtgever samen zoeken naar uitvoerbare oplossingen die het ontwerp versterken en het tegelijkertijd praktisch en betaalbaar houden. De opdrachtgever wordt dus zelf een beetje de architect van zijn of haar eigen huis! We nemen je mee naar deze villa in Voorburg en laten je de moderne, smaakvolle stijl zien. Kom met ons mee voor een wandeling door deze woning!