Minimalistisch familiehuis aan de Leidsche Rijn

We nemen je vandaag mee naar het schitterende 'De Eiken'-project dat gerealiseerd werd op een kavel aan de Leidsche Rijn. Het gebied is wat je noemt 'historisch geladen', het is typisch een onderwerp dat je vindt op oude ansichtkaarten. Het familiehuis dat we vandaag bezoeken kijkt namelijk uit op een oude ridderhofstad, 'De Engh', waar een oude boerderij en een koetshuis deel van uitmaken. Dit laatste maakt de omgeving van het huis natuurlijk erg bijzonder en sfeervol. Het woonhuis is in visueel opzicht sterk gericht op deze historische plek, waardoor je vanuit er vanuit je woonkamer een prachtig uitzicht op hebt. Architect2Go uit Delft realiseerde het huis en laat ons kennis maken met een transparante en lichte stijl die helemaal 'in tune' is met de wooneisen van tegenwoordig. Nieuwsgierig geworden? Wil je weten hoe het voelt om in een modern familiehuis te midden van het verleden te wonen? Kom dan gewoon even met ons mee voor een wandeling door de woning en laat je inspireren!