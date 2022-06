Hartelijk Gefeliciteerd, Renzo Piano!

(Foto: Bjmullan)

We besluiten deze fantastische architectonische reis met het jongste project van de tekentafel van Renzo Piano, gebouwd in het centrum van Londen. The Shard (de scherf), ook bekend onder de naam London Bridge Tower, heeft de skyline van de hele stad veranderd. Deze wolkenkrabber, met zijn toepasselijke naam, strekt zich uit als een kleurige, weerkaatsende glasscherf naar de hemel. De duizelende hoogte ligt bij 309 meter, wat dit het hoogste gebouw maakt in de gehele Europese Unie! Desondanks is het Piano gelukt een design te ontwikkelen dat licht, luchtigheid en teerheid uitstraalt – een effect dat voor een groot deel door de toevoeging van afgebroken, hoekige glazen vlakken ontstaat. De verschoven plaatsing van de elementen zorg daarnaast ook voor natuurlijk ventilatie binnen het gebouw; een functie die we inmiddels hebben leren verwachten van Piano's werk. De wolkenkrabber huist zowel openbare ruimten (restaurants, hotels, een panorama-lounge) als privégebieden (kantoren en woningen) en wordt algemeen erkend als een waar architectonisch meesterwerk!

Hiermee besluiten we de rondgang door het werk van een van de meest belangrijke architecten van de 20e eeuw. Maar weinig ontwerpers is het gelukt een dergelijke mate van perfectie in de beheersing van hun werk te bereiken, waarin technische en esthetische aspecten gecombineerd zijn tot zulk grote succes! Nogmaals van harte gefeliciteerd, Signore Piano! Wij wensen u alle goeds en kunnen haast niet wachten op het volgende project…