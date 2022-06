Zo bouw je het perfecte dakterras en schijnt de zon altijd

Een tuin is natuurlijk hartstikke leuk en aardig. Maar er zijn ook hele fijne alternatieven. Woon je niet beneden maar boven, is een dakterras een meer dan aardig surrogaat. Een dakterras heeft namelijk een aantal voordelen ten opzichte van een tuin. Een tuin heeft vaak inkijk van bovenburen. Dat is bij een dakterras niet het geval. En naast dat het privé is, is het ook vrij open. Dus geen huizen of andere dingen die de zon blokkeren. En het uitzicht is natuurlijk ook geweldig. Waar je maar kijkt stralend blauwe lucht. Dus denk nog maar eens goed na als je van boven naar beneden wil verhuizen voor een tuin. Een dakterras is absoluut een goed alternatief en ook nog eens zelf aan te leggen. Met dit Ideabook als handleiding bouw je zelf het perfecte terras en laat je de zon altijd schijnen.