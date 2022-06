Dé 6 bouwstijlen uit de 20e en 21e eeuw

Hedendaagse architectuur en design heeft het aan haar voorgangers te danken dat onze architectuur zo innovatief is wat betreft stijl en technologie. Net als iedere beweging bouwt een nieuwe stijl voort op de bestaande, of verwerpt deze in zijn geheel. Dit heeft natuurlijk veel te maken met de eisen die de maatschappij op ieder moment stelt. In de hier gekozen tijdlijn zien we hoe architectuur en design van de laatste 100 jaar is beïnvloed en gevormd door oorlog, industriële revoluties, groeiende consumptie en, niet te vergeten, het verwaarloosde milieu. Daarom geven we hier een overzicht van de meest invloedrijke bouwstijlen sinds het jaar 1900 waarin we een tijdlijn volgen dat is geïllustreerd door de fantastische ontwerpen van onze homify professionals.