Heerlijke verkoeling in deze prachtige garden hangouts

En ja, het kan dus ook subtropisch warm worden in Nederland! Hoe heerlijk is het dan wanneer je die koele relaxplek in de schaduw hebt in je tuin waar je na een lange werkdag alleen maar hoeft te liggen? Dat is vaak ook het enige wat we kunnen,want het bloed stroomt langzamer en maakt loom en moe. In de warmte snakken we dan ook naar die heerlijke koele relaxplek in de tuin. Met een mooie garden loungeplek kun je even heerlijk afkoelen en je benen uitstrekken onder het genot van een koel biertje of wijntje. Het is niet eens zo ingewikkeld om zo'n luxueus ogende relaxplek in je tuin in te richten. Kijk mee naar deze 10 inspirerende voorbeelden en lees mee hoe je deze eventueel zelf zou kunnen maken. Heb je daar ook geen zin meer in dan kun je altijd nog terecht bij de woonwinkels voor een kant-en-klare versie.