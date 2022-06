Top 5 van de week: badkamerrenovaties, zwembaden, afvallen en meer

Natuurlijk is het een super-de-luxe droom voor iedere huisbezitter: een eigen zwembad in de achtertuin of gewoon een indoor swimmingpool in je eigen huis. Maar heb je ooit eens bij de kosten stilgestaan, of dacht je dat dit toch niet aan jou besteed was? in dit Ideabook krijg je iets meer inzicht in de kosten die komen kijken bij de aanleg van een zwembad. Lees het snel, voordat het zwemseizoen begint!