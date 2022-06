Armaturen voor wastafel of fonteintje

Ben je de type voor een eenknops of tweeknops armatuur? We hebben het hier natuurlijk over waterkranen: we gebruiken ze meerdere keren per dag, maar de vaktermen zijn niet iedereen bekend. De eenknopsarmatuur of eenknopskraan is die variant die automatisch warm en koud water mengt tot verschillende temperaturen en waarvan je de knop naar boven draait om het water te laten lopen. De tweeknopskraan wordt veelal als de ouderwetsere variant gezien, en heeft een aparte knop voor de warme en de koude kraan, waarmee je met de hand het water kunt mengen.

Maar welke kraan is nu de juiste voor jouw wastafel? In eerste instantie speelt natuurlijk smaak een grote rol. Daarnaast brengt iedere variant zijn eigen voordelen met zich mee: met eenknopskranen is het veranderen van de temperatuur kinderspel. Tweegreepsarmaturen zijn daarentegen ideaal als je doelgericht koud en warm water van elkaar gescheiden wilt gebruiken.

Maar tegenwoordig is de kraan veel meer dan alleen een functioneel object voor het verkrijgen van water. Het is een design object geworden dat in buitengewone vormen, kleuren en materialen te verkrijgen is: mede door onze professionals mogelijk gemaakt. Een aantal indrukwekkende exemplaren stellen we hier aan je voor.