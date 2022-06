Wonen in een moderne miniwoning met lage kosten

De open haard blijkt dubbel uitgevoerd, want aan de andere kant bevindt zich de slaapkamer. Wat heerlijk om samen in bed te kunnen genieten van een lekker warm haardvuurtje! Maar minstens zo belangrijk is de functie van de open haard als scheidingsmuur tussen het woongedeelte en de slaapkamer. In feite is dit één grote ruimte, maar door de plaatsing van de open haard, worden de ruimtes duidelijk van elkaar gescheiden. En mocht het je binnen ondanks alle inventiviteit toch een beetje te krap worden, dan is er nog altijd een klein terras om even frisse lucht te kunnen halen.