Een zeer bijzondere moderne woning

Foto’s van huizen in de schemering hebben altijd een extra romantisch tintje. Dat is ook zeker het geval bij deze grote woning. Je ziet de moderne, strakke vormen van het huis, maar het zachte karakter van hout en natuursteen wordt ook direct duidelijk. Een eclectische voorgevel die de interesse wekt. De schitterende subtropische omgeving werkt daar natuurlijk ook aan mee. Een palmboom in de tuin is vrijwel altijd een teken van lekker weer. En in Mexico is over het algemeen aan mooi weer geen gebrek.