Breng wat meer gezelligheid in de kinderkamer!

Uiteraard heeft je kind een bed nodig. Een goede nachtrust is zowel voor je kind als voor jou als ouder van onschatbare waarde. Kleine kinderen slapen in een wiegje en later in een veilig bed waar ze niet uit kunnen kruipen of klimmen. Daarna stappen kinderen over naar een normaal bed. Vanaf dat moment kun je natuurlijk kiezen voor een standaard bed. Maar je kan er ook iets meer mee doen. Bijvoorbeeld in de vorm van een hoogslaper. Dat is naast spannend ook nog eens handig omdat je er ruimte mee wint. En als je het helemaal bont wil maken, kun je van je bed iets heel bijzonders maken. Door het in een bijzondere vorm te maken of er bijvoorbeeld een glijbaan aan het verbinden zodat je 's ochtends zo uit je bed kan glijden.