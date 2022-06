Geef je slaapkamer een leuke twist: hang foto’s op!

Een ander onderwerp dat het altijd goed doet op foto's, is natuur. En natuur in de breedste zin van het woord. Dus landschappen, dieren, detailfoto's van planten of bomen of misschien een mooie zonsondergang, of wat dan ook. Kun je niet kiezen, is het wellicht een idee om je drie favorieten op te hangen. Waar we het eerder hadden over één grote foto, zou je dus hier kunnen gaan voor drie middelgrote foto's. Dit kunnen natuurlijk foto's zijn die jezelf hebt genomen, bijvoorbeeld tijdens een vakantie. Maar dit kunnen ook bestaande foto's zijn. Ook de manier van ophangen, op één rechte lijn of juist schots en scheef is, kan sfeerbepalend zijn.