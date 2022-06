Zo pak je vochtproblemen in je huis aan

Allereerst moet je natuurlijk vast stellen of je een vocht probleem in je huis hebt. In sommige gevallen is het zo erg dat je het meteen ziet en dat een vochtsensor overbodig is. Maar soms sluimert dit probleem ongemerkt voor zich uit. En in dat geval is een vochtsensor wel zo handig. Er zijn verschillende vochtsensoren, in verschillende soorten maten en prijsklassen. Voor elk huis, kamer of situatie heb je wellicht een andere vochtsensor nodig. Dus is het zaak om je goed te laten informeren welke sensor voor jouw situatie het handigst is. Als je eenmaal een sensor geïnstalleerd hebt, wordt een probleem altijd op tijd gesignaleerd en kun er dus tijdig iets aan doen. Hierdoor beperk je de schade en de kosten.