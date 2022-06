Hoe maak ik een ingang uitnodigend?

Het begint natuurlijk allemaal al buiten: de potentiële klant loopt voorbij, staat stil, en voelt een onweerstaanbare drang binnen te lopen… Tenminste, dat is waar men binnen op hoopt. Ook voor klanten, gasten of cliënten die al een afspraak hebben wil je dat het naar binnen lopen en de aangeboden producten of diensten bekijken of bespreken zonder moeite en met veel plezier en comfort verloopt.

Daarom hebben wij hieronder een aantal ontwerpen voor ingangen verzameld die laten zien hoe je de entree van een winkel, hotel, museum of ander commerciële instelling zichtbaar en uitnodigend maakt, met aandacht voor het karakter van het bedrijf. Volg deze tips op en je zult zien dat ook succes al bij de ingang kan beginnen!