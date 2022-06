Idyllisch wonen met een modern randje

Weelderig bloeiende lavendel, groene bomen, een prachtig glooiend landschap en een mooie blauwe lucht met enkele wolken: het lijkt wel een foto die gemaakt is om het toerisme in de Spaanse binnenlanden te bevorderen. Maar niets is minder waar, dit is de omgeving waarin het huis gelegen is dat we gaan bekijken. Je ziet de schitterende oude boerderij aan de linkerkant liggen. Een mooi onderhouden geheel. Ziet het er ook zo mooi uit als we wat beter gaan kijken?