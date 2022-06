Een grote eclectische droomwoning

Verbaas jij je ook over het grote verschil qua stijl van de voorgevel en de achtergevel? Onmiskenbaar het zelfde huis, maar toch een hele andere sfeer en stijl. Mediterraanse en landelijke accenten trekken hier vooral de aandacht. En al staat dit huis in een warme omgeving, in de verte lijkt zelfs een chalet uit de Alpen een inspiratiebron te zijn geweest. Maar laten we ook eens kijken wat er verder te zien is. De aangename veranda bijvoorbeeld: een heerlijke plek om te zitten als de zon te fel is of als het toch is gaan regenen.