Hoe maak ik mijn huis klaar voor de herfst?

De zomer zit er alweer bijna op, en met het wereldwijde fenomeen van onvoorspelbaar en ongebruikelijk weer is het alleen maar passend dat we vast gaan nadenken over het inrichten van ons huis voor de koude maanden voordat de drukte erover begint. Herfst staat synoniem met vallende bladeren, gezellige avonden en een kleurenpalet bestaande uit warme oranje- en roodtinten. Dit is voor velen een favoriet seizoen vanwege de nog relatief lange dagen, en de nachten die we knus kunnen doorbrengen onder de dekens. In de zomer kiezen huiseigenaren en interieurontwerpers vooral voor een licht kleurenpalet voor seizoenale textielen om een koele en luchtige sfeer in huis te halen. Zware stoffen en donkere kleuren passen dan ook niet bij warm weer: deze trekken warmte aan en nemen het op en laten een ruimte gesloten en donker lijken – zeker geen emoties die je wilt voelen tijdens hete zomers!

Voor de herfst kun je juist mooi beginnen met zwaardere textielen, middelmatig donkere kleuren en iets somberdere texturen te kiezen. Aardkleuren passen het best bij dit seizoen, en kunnen je helpen twee heel verschillende klimaten te overbruggen. Vandaag geven we je wat inspiratie en tips voor hoe jij je inrichting kunt voorbereiden op deze komende winter.