Een verrassend modern huis

De gang in dit huis, we zagen hem natuurlijk net al vanbuiten, heeft iets bijzonders. Het lijkt meer op een kleine foyer zoals je dat van een hotel gewend bent. Maar het zal vast niet zo zijn dat gasten hier moeten wachten, dit is juist een ideale plek voor de bewoners om zich even lekker terug te kunnen trekken met een goed boek of om even een kopje koffie te gaan drinken. De aangename stoelen en de binnentuin zorgen in ieder geval voor een heerlijk ontspannen gevoel. De moderne stijl lijkt hier overgoten met een vintage randje.