Tekenen als een architect? Met deze eenvoudige tips lukt het jou ook!

Heb je plannen om je woonkamer te veranderen of een nieuw huis te laten bouwen? Dan kun je een architect een tekening laten maken, maar je kunt het ook eerst zelf proberen. Moeilijk? Misschien. Maar met dit Ideabook helpen we je een eind op weg. We leggen je de basisprincipes uit van het maken van een ontwerptekening. Hoe breng je schaduw aan, wat zijn de symbolen voor verschillende materialen en hoe teken je in perspectief. Je hebt vast al ideeën in je hoofd hoe jou ideale woonkamer, tuin of huis eruit ziet. Probeer dit idee op papier te krijgen. Het brengt je misschien op nieuwe ideeën en als je toch een architect in de arm neemt heeft hij gelijk een goed beeld van de dingen die je mooi vindt en waar je waarde aan hecht. Het is het proberen waard!