Moderne villa met veel natuurlijke accenten

Huizen in een landelijke omgeving worden vrijwel altijd gekenmerkt door een natuurlijke omgeving. In een nieuwbouwwijk is die natuurlijke omgeving vaak een stuk minder aanwezig. En dat geldt natuurlijk al helemaal als er sprake is van moderne architectuur. Maar toch hoeft dat niet zo te zijn. Moderne stijl en natuurlijke elementen kunnen namelijk heel goed samengaan. De architecten van het Mexicaanse Aaestudio weten wel raad met een flinke portie natuur. Het resultaat is een hele bijzondere villa die uitgesproken modern is, maar waar de natuur letterlijk aanwezig is. Vind je het moeilijk om je daar een voorstelling van te maken? Kijk dan mee naar het eindresultaat.