Een plattegrond lezen moeilijk? Niet met deze eenvoudige tips!

Als je je huis gaat verbouwen of je tuin gaat veranderen is het handig om een plattergrond te hebben van de ruimte die op zijn kop gaat. Je wilt immers goed zien wat er allemaal gaat veranderen. En als je je plannen uitgewerkt in een tekening ziet, kom je misschien op nieuwe ideeën omdat het toch niet zo wordt als je in je hoofd had. De keuken is zo toch wel erg klein of de garage is zo wel erg moeilijk te bereiken. Ook als je een nieuw huis koopt of een huis of tuin laat ontwerpen door een architect is het belangrijk om in het ontwerpstadium goed naar de tekening te kijken. Wil je iets veranderen dan is dat nu nog mogelijk. Als de bouw van je huis of de aanleg van je tuin begonnen is, is dat veel lastiger.

In dit Ideabook leggen we uit wat een plattegrond is en hoe je deze moet lezen. Wat betekenen de verschillende symbolen en in welke schaal is de tekening gemaakt. Wij hopen dat het je helpt om de plattegrond van je woning of tuin goed te bestuderen, zodat je tijdens de bouw niet tot vervelende verassingen komt te staan!