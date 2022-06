Impressie van een prachtige gezinswoning

Je bent van homify gewend dat je in allerlei soorten huizen digitaal een kijkje kunt nemen. De meest mooie foto’s zijn hier te vinden. Maar een enkele keer zijn het geen foto’s die je ziet, maar digitale impressies van hoe iets er uit moet komen te zien. Die techniek om een ontwerp in een digitale animatie om te zetten wordt CGI of visualisatie genoemd. En dat is precies wat je nu gaan laten zien: de digitale visualisatie van een prachtige gezinswoning die vormgegeven is door de Portugese interieurarchitecten van Maqet. En je zult je verbazen over de kwaliteit, het is net een echt huis!