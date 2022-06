Modern of klassiek? Een huis met de ideale mix!

Bij sommige huizen is het moeilijk om er nou precies achter te komen wat de gehanteerde stijl is. Voor het gemak spreken we dan vaak van een eclectische stijl. Dit huis is duidelijk eclectisch van aard, maar er zijn twee stijlen meer dan overduidelijk te herkennen: modern en klassiek. Aangevuld met enkele andere stijlen, vormt dit geheel de ideale mix. Het is vooral heel erg chique om te zien en het moet voor de bewoners zeer aangenaam zijn om in zo’n prachtig sfeervol huis te kunnen leven. De Braziliaanse architect André Pacheco is verantwoordelijk voor dit schitterende ontwerp.