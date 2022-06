Tips om ieder buitenfeest een succes te maken!

Wat is er mooier dan op warme avonden een feest of feestje in de tuin te houden? Misschien is het de zomer, of herinneringen aan de laatste vakantie, maar de stemming bij een feestje in de open lucht is altijd anders dan binnen. Om een sfeervolle ambiance te creeën zijn vooral lichtsnoeren in warme kleuren of kaarsen heel succesvol. In dit voorbeeld zijn de bomen en pilaren met kleine lampjes omwikkeld. Dit is een simpele maar effectieve manier om je tuin of terras uitnodigend te maken. Naast voldoende zitplek is voor ieder feestje meer nodig, afhankelijk van het thema. Bij een grillparty natuurlijk de barbecue, eten en servies. Voor een ontspannen avondje zijn meubels om in te relaxen zoals schommelbanken of ligstoelen ideaal. Onmisbaar voor ieder feestje is natuurlijk muziek uit een goed systeem en een passende muziekstijl. En als je een actievere avond wilt plannen kun je beter de zitruimte bescheiden houden en juist veel plek om te dansen vrijmaken.

Een verder voordeel van tuinfeesten is dat er over het algemeen daarna minder op te ruimen valt: er zijn geen vloerkleden waaruit rode wijnvlekken of snackkruimels gehaald hoeven worden en de vloer dweilen hoeft natuurlijk ook niet. Vegen is goed genoeg, want de rest wordt door de volgende regenbui weggespoeld. Tuinmeubels zijn meestal ook waterbestendig en makkelijker af te nemen dan de dure leren bank. En om de geur van rook die vaak na dinertjes in je kamer blijft hangen hoef je je ook niet te bekommeren.