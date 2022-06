Met deze achterwanden heb je altijd een frisse keuken

Natuursteen zoals graniet is bij uitstek ook geschikt voor een achterwand. Graniet is krasbestendig, een natuurlijk en authentiek product, gemakkelijk in onderhoud, hygiënisch en warmtebestendig. Natuursteen is duurzaam, maar er zit natuurlijk wel een prijskaartje aan. Wat wel leuk is, is dat je een achterwand van graniet kan laten doorlopen in je aanrechtblad. Mits deze van hetzelfde materiaal is natuurlijk. Zo ontstaat er een fraai geheel.