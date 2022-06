Tafels met opbergruimte voor in de hal waar niemand om heen kan

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het land? Het is een gebruikelijke combinatie; een spiegel boven de tafel in de hal. Handig om nog even te controleren hoe uw haar zit voor u de deur uitgaat. Het Nederlandse merk Deknudt Mirrors gaat met deze combinatie nog een stapje verder, want hier is ook deze tafel zelf van spiegelend glas gemaakt. Dankzij de print die gebruikt is voor beide items, is het een duidelijk bij elkaar passend geheel. De opbergla zit in het midden van de tafel.

Zin in meer inspiratie voor de hal? Klik hier.

Deze experts kunnen u goed helpen bij de indeling en uitstraling van de hal in uw huis.

Na de keuze voor een tafel, kan de rest van de hal niet achterblijven: In dit ideabook vindt u decoratieve ideeën.