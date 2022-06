Zo maak je van je tuin een stukje pure natuur

Voor de nodige continuïteit in je tuin wat de dieren betreft, is het aan te raden om je tuin zo in te richten dat ze zich kunnen voortplanten. Dan weet je zeker dat je over een langere periode kan genieten van je natuurlijke tuin. Dus in het verlengde van de eerder beschreven beschutting, kan je met een vogelhuisje zorgen dat vogels jongen kunnen krijgen. En zo zijn er voor verschillende dieren verschillende opties om het krijgen van nageslacht te bevorderen. Zo kan begroeiing aan muren of tuinhekken zorgen voor ideale plekken om jonkies grote brengen, te voeden, een nest te bouwen of zelfs voor een winterslaap.