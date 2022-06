Subtropisch wonen in een modern huis

Wonen in een subtropisch klimaat is ideaal voor mensen die een hekel hebben aan kou en regen. Zowel in de zomer als in de winter een heerlijke temperatuur en de zee en het strand binnen handbereik. Je zou in zo’n geval voor een traditionele woning kunnen kiezen, maar een moderne nieuwe woning is ook een hele goede oplossing. De laatste optie is ook gekozen door de bewoners van dit huis in Brazilië. Ze gaven architect Camila Castilho de opdracht om een mooi modern huis te ontwerpen. Zowel binnen als buiten is het een prachtig geheel geworden. Kijk maar mee en oordeel zelf!