Ruim wonen in een natuurlijke omgeving

Een hutje op de hei. Als je een gesprek hebt met iemand, dan verwijzen mensen vaak naar dit spreekwoordelijke hutje. Maar als je deze uitspraak nou een beetje ruim neemt, dan kun je de meest prachtige woningen tegenkomen. Neem nou het huis dat we nu uitgebreid gaan bekijken: de mooie landelijke omgeving biedt rust en ruimte, maar het is vooral het schitterende ontwerp en de prachtige inrichting die zo goed zijn gelukt. In dit geval niet op de Nederlandse hei, we moeten voor dit project afreizen naar een duingebied in Argentinië. De verantwoordelijke architect is Lucas Mc Lean.