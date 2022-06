De schadelijke materialen in elk huis & hoe ermee om te gaan

We blijven nog even bij de schadelijke stoffen, al wordt het inmiddels lichtelijk deprimerend om te lezen over de giftige wereld waarin we ons bevinden. Ons tapijt, of in ieder geval de lijm waarmee het is vastgezet, is namelijk ook niet volledig onschuldig. Het vinyl of het tapijt onder je voeten en de lijm waarmee het is vastgemaakt, kunnen een hele waslijst giftige stoffen bevatten. Als die vrijkomen, doet dat de luchtkwaliteit bij je thuis geen goed. De grootste boosdoeners zijn ook hier weer de zogenaamde vluchtige organische stoffen . Het zijn dezelfde stoffen die we ook al bij de verf tegenkwamen. Ze kunnen via de huid en de luchtwegen het lichaam binnendringen en als je er herhaaldelijk aan wordt blootgesteld kunnen ze je hoofdpijn, concentratiestoornissen, allergie en astma bezorgen. Op heel lange termijn kunnen de vluchtige stoffen zelfs kankerverwekkend zijn. Gelukkig worden in nieuwe huizen strenge maximumwaarden opgelegd, maar in oude huizen is dit vaak niet het geval. Voor bewoners van oude huizen (met bijpassende oude vloeren) raden wij aan eens een professional in te schakelen. Zij kunnen meten wat de waarden zijn en geruststellen danwel adviseren een nieuwe vloer (zonder schadelijke stoffen natuurlijk) te leggen.