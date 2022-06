Geen geweldig uitzicht? Dit vrolijkt de boel wat op!

Iedereen houdt van een mooi uitzicht. Vanuit de woonkamer uitkijken op een prachtig bloeiende tuin. Vanuit de slaapkamer een kabbelende zee zien. Of een schilderachtig landschap zien terwijl je staat te koken. Helaas is dit niet altijd een optie. Zoiets is niet voor iedereen weggelegd. Het kan zomaar zijn dat je naar het lelijke huis van de overburen moet staren. Of dat er zelfs een blinde muur tegenover je raam staat. En zo zijn er nog wel een aantal niet zo fraaie uitzichten te bedenken. Maar gelukkig is er zelfs dan geen man overboord. In dit Ideabook bespreken we een aantal mogelijkheden om dat niet al te beste uitzicht ietwat te verdoezelen. En zo heb je toch nog wat leuks om tegenaan te kijken.